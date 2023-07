Lukaku, giallo video. Ma la Juve va a Londra per chiudere il colpo mercato

TORINO - Nella sitcom che ha come protagonista Romelo Lukaku non poteva mancare la puntata che racconta il confronto con il tifoso. In questo caso interista e deluso, ma non rassegnato a chiedere a Big Rom la professione di fede nerazzurra a scapito del futuro prossimo alla Juventus .

Intanto, prima di addentrarci nell’esegesi delle parole dell’attaccante (sì, a questo siamo), precisiamo che non vi è certezza sull’attualità del video: nel tardo pomeriggio è emerso che risalirebbe a qualche anno fa ed è pure stato rimosso.

Lukaku-Juventus e il video che fa discutere

Ma restiamo a queste stentate immagini, sei secondi appena, pubblicate su “TikTok”: un tifoso gli chiede di “Non dire forza Juve quando vestirai la maglia bianconera”. Lukaku un poco di imbarazzo lo prova e mentre si infila in auto pronuncia una frase non interamente intelleggibile ma che comunque può essere sintetizzata così: “no, non credo che si farà”. Che, naturalmente, apre a due interpretazioni interessanti ma dal peso specifico diverso: “non accadrà che farò professione di fede bianconera” o, ben più sostanziale: “non credo che si farà l’affare con la Juventus”. È così che 16 secondi di un filmato dilettantesco (e probabilmente non contestuale) sono sufficienti a mettere in dubbio una trattativa che va avanti da mesi e che nei prossimi giorni Cristiano Giuntoli cercherà di chiudere. Perché, al di là dei silenzi di circostanza e delle smentite strategiche, la Juventus vuole portare Lukaku a Torino a tutti i costi, anche a prescindere dalla sbandierata, oltre che reale, necessità di “fare cassa” con le cessioni.