Bonucci, allenamento in palestra e messaggio alla Juve

In attesa di una nuova sistemazione, è al lavoro per non farsi trovare impreparato in vista della prossima stagione. E i messaggi da parte dell'ormai ex capitano non sono tardati ad arrivare, l'ultimo dalla palestra.

Bonucci e il messaggio alla Juve

Di certo a Bonucci non manca la caparbietà e la voglia di dimostrare. Su Instagram ha pubblicato qualche estratto della sessione di allenamento con tanto di didascalia: "Day by day". Nella scorsa stagione il difensore non ha giocato molto, sia per scelta tecnica sia per gli infortuni. In totale ha collezionato 26 presenze tra tutte le competizioni e solo 16 in campionato. La Juventus ha già fatto la sua scelta, anche se il giocatore non vuole darsi per vinto. La società al momento non ha ancora accelerato per trovare il sostituto. Nelle ultime ore è emerso il nome di Facundo Gonzalez, giovane del Valencia, ma con un punto interrogativo sul suo futuro utilizzo tra Next Gen e prima squadra.