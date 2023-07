Calciomercato Juventus, Facundo Gonzalez in arrivo dal Valencia: le cifre

Affare in chiusura per i bianconeri, il giovane difensore uruguaiano colpo in prospettiva: tutti i dettagli

31 . 07 . 2023 18:24 2 min Facundo GonzalezJuventusCalciomercato

© EPA

