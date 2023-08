Lukaku alla Juve, Vlahovic al Chelsea: ecco il prezzo di Dusan, si tratta

Non precisamente a ogni costo, ma di sicuro percorrendo ogni strada possibile per arrivare all’obiettivo numero uno: Romelo Lukaku . La Juventus vuole portare a casa Big Rom e che per riuscirci fosse disposta (o meglio obbligata, da un certo punto di vista) a sacrificare Dusan Vlahovic era oramai un dato noto e assodato.

Dopo aver aspettato, invano, offerte dai top club di Europa magari anche in conseguenza dell’ormai mistico risiko dei grandi attaccanti europei, ora gli uomini-mercato bianconeri hanno deciso di inserire l’attaccante direttamente nella trattativa con il Chelsea. È solo l’ultima tappa di un cammino di avvicinamento, percorso prima sottotraccia e poi sotto i riflettori del mercato, in cui i bianconeri hanno tentato varie strategie per giungere all’obiettivo.

Juve, Vlahovic al Chelsea?

Prima, appunto, la (vana) attesa di una congrua offerta per Vlahovic; poi giusto qualche giorno fa, la proposta di un prestito oneroso che avrebbe portato con sè il vantaggio di accelerare i tempi senza l’obbligo di attendere il via libera bilancistico attraverso la cessione del serbo. Una soluzione, però, rifiutata dal club londinese che non vuole più correre il rischio di trovarsi, a fine stagione, la “grana” di un ritorno di Lukaku che finirebbe di nuovo tra gli indesiderati: storia che dalle parti di Stamford Bridge ha francamente stufato. Per gli inglesi, così, è molto meglio chiuderla qui accettando la nuova e insistente idea della Juve che ha appunto proposto di inserire il serbo nella trattativa.