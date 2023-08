Lukaku, pensi alla Juve? La foto in macchina agita i tifosi. E Vlahovic...

LONDRA (Inghilterra) - Che Lukaku non sia nei piani di Pochettino per la prossima stagione è sempre più evidente e l'attaccante belga sarebbe contento di tornare in Italia alla Juventus, con la quale ha già un accordo, per continuare a tenere viva la sua carriera.

La permanenza a Londra, infatti, come accaduto dopo il suo ritorno al Chelsea dall'Inter nell'estate del 2021, potrebbe significare tanta panchina e poco spazio nelle gerarchie dei Blues. Il trasferimento a Torino con lo scambio di Dusan Vlahovic interessa e come a Big Rom che è riapparso con una storia Instagram, un selfie ambiguo. Un segnale della sua noia nella capitale inglese? Un messaggio di mercato ad Allegri e Giuntoli per portarlo presto in bianconero?

Lukaku e il selfie su Instagram L'attaccante ex Inter ha pubblicato uno scatto che lo ritrae sul sedile posteriore di un'automobile nella piovosa Londra. Lukaku è evidentemente pensieroso, o annoiato (solo dal traffico?). Qualche tifoso ha ipotizzato frustrazione per la trattativa di mercato tra Chelsea e Juventus che ancora non è in dirittura di arrivo. Intanto Dusan Vlahovic, sempre sui suoi social, continua a mostrare sempre di più il suo attaccamento alla Juventus: prima le stories in allenamento con Milik e quella nel ribadire la sua voglia di essere il futuro numero 9 bianconero, poi il messaggio di ringraziamento per Buffon ricondividendo il video di saluto della Juventus. Sono tanti dunque i pensieri per Lukaku che ha voluto mostrare il suo stato d'animo forse per lanciare un messaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA