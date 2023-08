Aké e De Winter: futuro e destini, situazione aggiornata sulle uscite Juve

Volta la carta e cambia la marcia. Il passaggio dal mese di luglio a quello di agosto sul calendario appeso alla Continassa, nelle intenzioni di Cristiano Giuntoli e del vice Giovanni Manna, dovrà ora coincidere con una brusca accelerata alla voce uscite. Così da alleggerire i conti e, al contempo, creare lo spazio per qualche innesto “last minute” in organico da consegnare ad Allegri. I riflettori sono puntati innanzitutto su Denis Zakaria, perché lo svizzero ha parecchio mercato e perché la sua cessione – West Ham in vantaggio, ma la concorrenza abbonda – assicurerebbe un gruzzolo da circa 20 milioni. Ma i nomi da sfrondare in rosa sono ancora... in doppia cifra.