"Lukaku-Vlahovic? Non da Giuntoli, potrebbe essere mossa di disturbo"

TORINO - Giovanni Bia, ex calciatore e oggi procuratore, ha parlato a Radio Sportiva delle recenti mosse del calciomercato che vedono coinvolti anche suoi clienti come il giovane bianconero Andrea Cambiaso. Il terzino classe 200 è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Bologna e si vociferava che avrebbe potuto lasciare nuovamente Torino, l'agente ha voluto fare chiarezza: "Sono state rifiutate diverse offerte, credo che farà parte della rosa della Juventus. Certo, se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 25 milioni, la Juventus ovviamente prenderà in considerazione la cessione".