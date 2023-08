Rovella e Pellegrini, dalla Juve alla Lazio: c'è l'accordo tra i 2 club

Il canale che conduce al passaggio i biancoceleste dell'ex Monza, richiesto fortemente da Sarri ed elemento cui Allegri non può assicurare una maglia da titolare, è sempre aperto al dialogo. Il giovane mediano azzurro è ingolosito dalla possibilità di disputare la prossima Champions League, la Juventus da una cessione che potrebbe fruttare 18-20 milioni: si ragiona, anche in questo caso, sul prestito con obbligo.

Rovella e Pellegrini, dalla Juve alla Lazio: accordo e cifre

Doppio colpo in arrivo in casa Lazio: il club biancoceleste ha trovato l'accordo con la Juventus per i trasferimenti di Rovella e Pellegrini. L'operazione che porterà i giocatori alla Lazio andrà in porto per una cifra complessiva di 21 milioni di euro. La formula per l'ex terzino dell'Eintracht prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto. La Lazio ora deve definire l'intesa definitiva con i due giocatori: le parti sono al lavoro, potrbbero esserci novità nelle prossime ore.