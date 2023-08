Rovella alla Lazio con Pellegrini: quanto incassa la Juve, tutte le cifre

La brillante campagna cessioni juventina si è aperta mercoledì scorso con la vendita di Denis Zakaria al Monaco. Un’operazione che frutterà ben 20 milioni e una robusta plusvalenza per le casse del club. Mica male per un calciatore totalmente out dai piani allegriani e reduce da un’annata da dimenticare al Chelsea, nella quale ha collezionato appena 11 apparizioni tra Premier League e coppe varie. Inoltre - se un domani i monegaschi dovessero decidere di cederlo altrove - alla Juve spetterà pure il 5% sulla rivendita. Altrettanto efficace l’uscita di Koni De Winter, accasatosi giovedì notte al Genoa in prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni complessivi, che arriveranno alla Continassa nel caso in cui i liguri riusciranno a restare in Serie A. E visto il mercato condotto finora dal Grifone non sembra un’impresa impossibile per la squadra allenata da Alberto Gilardino...