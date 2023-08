Vlahovic vuole la Juve, Lukaku scalpita: lo stallo e la variabile Tottenham

Romelu Lukaku vuole invece andare via dal Chelsea dopo che ha guardato i compagni di squadra pareggiare contro il Liverpool nell’esordio in Premier League: la sua priorità è accasarsi alla Juventus visto l’interesse manifestato dalla società bianconera, per la quale l’attaccante belga ha anche rifiutato le sirene arabe, e nonostante le contestazioni dei tifosi che non lo vogliono alla Continassa.

Vlahovic e Lukaku, stallo ed accelerate

Se la trattativa per lo scambio tra i due numeri 9 si è improvvisamente arenata a metà della scorsa settimana, quando emissari del club londinese hanno fatto sapere di non essere più interessati a Vlahovic perché - conti alla mano - sarebbe stato un acquisto troppo oneroso tra conguaglio chiesto dalla Juventus (non meno di 40 milioni) e ingaggio del giocatore salito a 12,5 milioni netti nel prossimo biennio, l’operazione non è del tutto sfumata. Da qui alla fine del mercato, tra 17 giorni, lo scenario, e di conseguenza anche le condizioni, potrebbero cambiare: al momento di stallo potrebbe succedere un’accelerata con il sopraggiungere del gong della campagna trasferimenti. E la prospettiva dello scambio potrebbe assumere anche altre dimensioni: Vlahovic che si accasa in un altro club (finora però non sono arrivate offerte) e Lukaku che viene preso a prescindere dal serbo