Vlahovic, la voglia di Juve e le fiamme mercato: la story social

Giuntoli al suo arrivo era stato chiaro: "Puntiamo su Dusan, ma di fronte ad offerte irrinunciabili...". A seguire poi anche le parole di Allegri, il primo a spronarlo e a scherzarci nella toruneé americana: "Come ho detto a Giuntoli, Vlahovic è il nostro attaccante ma di fronte a certe offerte sarà la società, che ha l'obiettivo di diventare un club sostenibile, a valutarle. Io non metto bocca".

Vlahovic e la voglia di Juventus

Vlahovic ha dimostrato più volte il suo amore per la Juventus e il suo attaccamento alla maglia, la stessa che ha "spalancato" in mondovisione dopo un gol in amichevole contro il Real Madrid. Cosa che si è ripetuta anche nella partita in famiglia contro i ragazzi della Next Gen. Ora il serbo ha pubblicato una storia su Instagram emblematica, considerando la forza dei social e la loro importanza comunicativa. L'attaccante ha ricondiviso un post della Juventus con tanto di didascalia DV9 e le fiamme. Le stesse che vorebbe accendere in campo per cercare di migliorare lo score dei 14 gol della passata stagione. Vorebbe farlo in bianconero. Il mercato sta per scadere, l'Udinese si avvicina e Dusan avrà la prima chance per ricominiciare al meglio.