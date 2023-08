Lukaku alla Juve, Vlahovic al Chelsea: parliamo di soldi, non di gol…

Dusan Vlahovic guadagnerà nei prossimi tre anni alla Juventus rispettivamente 10 milioni netti, 12,5 e 12,5 il che significa per la Juventus a livello lordo: 20, 25 e 25. Vlahovic guadagnerà e peserà per circa 70 milioni lordi nel prossimo triennio sul bilancio bianconero.

Romelu Lukaku ne guadagna 11 milioni a stagione al Chelsea senza vantaggi fiscali, quindi il Chelsea pagherà 22, 22 e 22 a livello lordo che porterà il monte ingaggi a pesare per 66 milioni. Quindi 66 milioni contro 70, più o meno le stesse cifre che guadagnano e vanno a pesare nei rispettivi bilanci.

Vlahovic-Lukaku, l'ammortamento

Parliamo dell'ammortamento l'altro costo del giocatore. Vlahovic ha un ammortamento di 15 milioni l'anno, significa che peserà per 45 milioni nel prossimo triennio, mentre Lukaku un ammortamento di circa 22 milioni ovvero altri 66 milioni sul bilancio dei Blues. Quindi l'ex Inter peserà circa 132 milioni mentre il serbo ex Fiorentina 115 milioni, vuol dire Vlahovic pesa 38 milioni l'anno sul bilancio della Juve mentre Lukaku 44 su quello del club inglese...