Tortu, consigli mercato alla Juve: “Guai a vendere quei due! Viva Allegri”

TORINO - Nonostante abbia solo 25 anni, Filippo Tortu tocca a Budapest quota quattro mondiali . Primo approccio a Londra ’17 (20”62 nei 200) eliminato in semifinale, nel ‘19 settimo nei 100 con 10”07 a Doha, lo scorso anno per un centesimo fuori dalla finale dei 200 (20”10) ai Mondiali di Eugene. Lascerà in giornata il ritiro di Golfo Aranci, volo Olbia-Budapest via Vienna, per arrivare prima del previsto. Era atteso infatti il 20.

Tortu, la condizione mostrata agli Assoluti a Molfetta (20”14 nei 200) è parsa molto buona. Ha corso una curva quasi perfetta.

"Sì, sono contento, lo ammetto. Ho ricevuto complimenti anche da Livio Berruti. Con l’ex campione olimpico ci sentiamo spesso, specialmente dopo le gare. Ha avuto parole di elogio per come ho affrontato la gara, curva compresa".

Dopo l’arrivo, è stato ammonito per la troppa esultanza.

"Non mi era mai capitato, ma il giudice aveva ragione non ci si può togliere la maglia, ancora non mi capacito di un gesto del genere, mi sono vergognato, non è nel mio stile".

Tortu e il suo momento attuale

La lussazione alla spalla destra dopo il risultato a Grosseto con la 4x100, è rientrata?

"Provo ancora fastidio, ho fatto tantissima palestra tutti i giorni, mi è venuto in soccorso anche Mario Ruggiu (fisioterapista dell’epoca d’oro del Milan berlusconiano) che è tornato a vivere in Sardegna, un mago per come può farti recuperare dagli infortuni".

Quest’anno ha esordito con un discreto 20”30 sui 200 a Nairobi. Poi la controprestazione di Chorzow (agli Europei a squadre): 20”61 e terzo posto.

"Rispetto a Nairobi, meglio il Golden Gala (20”41). In Polonia nulla ha funzionato: la partenza quasi disastrosa, l’uscita di curva, il lanciato. Era però una tappa di avvicinamento al picco di forma che tutti gli anni lo cerco di raggiungere per l’avvenimento clou, solitamente in agosto, come quest’anno. Così sono volato in Sardegna, con i miei genitori e ho ripreso ad allenarmi".

Lei ha partecipato a tutti i raduni per le staffette, compreso l’ultimo all’Acquacetosa di Roma. È soddisfatto?

"Sì, certamente. Abbiamo lavorato tantissimo, tutte le sere dopo il tramonto, prima era impossibile per il caldo, il nostro impegno darà certamente buoni frutti. A Budapest dobbiamo raggiungere la finale, la batteria è sempre uno scoglio difficile da affrontare. Superato quello, in finale ci si gioca tutto".