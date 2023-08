Berardi-Sassuolo, alta tensione: si allena a parte, vuole la Juve

Berardi, gli ostacoli tra Juventus e Sassuolo

Se per Soulé il Sassuolo ha risposto con un secco 'no', i segnali di apertura riguardo Iling sono via via sfumati a causa della differente valutazione fatta - dai due club - per il giovane talento inglese. I neroverdi, quindi, sarebbero orientati per la cessione - quella di Berardi - in cambio di solo cash. La Juventus, invece, non avrebbe offerto le garanzie necessarie circa la buona riuscita dell'operazione, un atteggiamento che avrebbe indotto la dirigenza della società emiliana - nonostante la manifesta volontà del calciatore di trasferirsi a Torino - a ritirarlo dal mercato.

La Juve, il Sassuolo, Orsolini, Berardi: è un mercato ricco di intrecci