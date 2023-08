Berardi, tra Juve e Sassuolo ora sono botte. Sorpresa Lukaku?

No! Sassuolo e Juventus non sono più amici. Anche perché questa Juventus non è più quella di prima, cioè quella di un anno e più fa. Ma ricapitoliamo per spiegare questo ribaltamento nei rapporti tra gli uomini del pianeta neroverde e quelli del mondo bianconero. Tutto nasce dalla posizione di Domenico Berardi , non un giocatore degli emiliani ma il capitano, il leader, un vero e proprio totem per l’ambiente del Sassuolo. Il giorno della presentazione della squadra, sul palco, risponde a una serie di domande per poi far calare il gelo “Ma non so se rimango”.

A quel punto l’ad Carnevali si prodiga immediatamente ai microfoni di Sky per gettare acqua sul fuoco. Il problema è che la cenere è calda su un terreno pronto per altre fiammate. E infatti a Cosenza il ragazzo non va per la gara di Coppa Italia per ragioni non precisate al meglio così come rimane nel limbo il perimetro dei suoi ultimi allenamenti al punto che oggi potrebbe non essere nemmeno convocato per la sfida con l’Atalanta.

Mercato Juve, la situazione di Berardi

Ieri Dionisi in conferenza è andato in imbarazzo nel fotografare il recente passato, il presente e il futuro della situazione. Insomma, ce n’è per farne un caso con la C maiuscola. Berardi non è impazzito ma solamente strastimolato dall’idea di cambiare l’unica maglia che ha indossato nella sua carriera per vestire quella più prestigiosa d’Italia: sempre a strisce ma con il bianco al posto del verde ad accompagnare la banda nera. I suoi rapporti con il club emiliano sono buoni ma la valutazione di Carnevali, 30 milioni più cinque di bonus è ritenuta “lunare” dalla Juventus che al limite propone 15 milioni cash più uno tra Iling e Soulè (il secondo non interessa alla controparte). Il prezzo lo fa il mercato ma, tanto per citare una fonte neutra utilizzata pure dai pm per definire un dato oggettivo di valore dei giocatori, ovvero il sito transfermarkt, Domenico Berardi è indicato come un calciatore che vale 18 milioni. Ora, al di là di tutto il prezzo giusto è quello che possono mettere d’accordo venditore e acquirente.