"Kamara, la Juve si muove sul mercato: chi è il baby talento del Dortmund"

TORINO - La Juventus cerca un rinforzo a centrocampo e secondo la stampa francese avrebbe un occhio rivolto verso la Bundesliga. L'Equipe infatti riporta non solo di un interessamento ma anche di un'offerta fatta dal club bianconero per il giovane Abdoulaye Kamara .

Il centrocampista classe 2004 gioca attualmente al Borussia Dortmund dopo essere arrivato nel 2021 dal Paris Saint-Germain e vorrebbe trovare più spazio per mostrare le sue qualità. Sempre secondo il quotidiano francese la Juventus avrebbe formulato nelle scorse ore un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile a 4 milioni di euro, bonus compresi. I due club starebbero trattando anche perché il Dortmund non vorrebbe lasciare andare facilmente il giocatore, sotto contratto fino al 2025.

Chi è Abdoulaye Kamara

È un mediano che non ha ancora compiuto 19 anni (è nato il 6 novembre 2004) e nella passata stagione ha vestito la maglia del Borussia Dortmund II (la squadra riserve, ndr) per 27 volte firmando quattro assist e andando a segno una sola volta, nella vittoria esterna contro il Monaco 1860. Qualche partita da trequartista, una convocazione con il Borussia dei grandi e la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio che comunque non gli ha impedito di aiutare la squadra ad arrivare fino ai quarti di Youth League 2023.

"Un giocatore di grande talento"

Un paio d’anni fa, chi lo seguiva da vicino, dichiarò: “Ha una tecnica interessante, dinamismo e visione di gioco, il che lo rende un centrale di centrocampo capace di riciclarsi in più mestieri”. Mentre l’attuale ds Sebastian Kehl, al momento dell’arrivo dal Psg, lo lodò in questo modo: “Giocatore di grande talento, si è allenato regolarmente con i professionisti del Psg”. Adesso gli occhi di Giuntoli, che potrebbe garantirgli la spola tra Next Gen e Juventus dei grandi.