Facundo Gonzalez dall’ex Juve Pirlo: va in prestito alla Sampdoria

Oltre al gioiellino di casa Huijsen, l'altro nome da tenere d'occhio è Facundo Gonzalez. L'uruguaiano è arrivato dal Valencia a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2026. Per garantirgli spazio, minutaggio ed esperienza i bianconeri hanno deciso di mandarlo in prestito alla Sampdoria.

Facundo Gonzalez in prestito alla Sampdoria

Il difensore raggiungerà l'ex Juve Pirlo, che lo aiuterà nel suo percorso di crescita in questo primo anno in Italia. L'ex Valencia è già in viaggio verso Genoa e presto diventerà un nuovo giocatore blucerchiato. In Spagna si è messo in mostra con la seconda squadra, mentre al Mondiale Under 20 ha trascinato, da titolare, la sua nazionale alla vittoria. Proprio contro l'Italia. Facundo Gonzalez avrà quindi subito le sue chance per convincere Allegri, che non smette di puntare gli occhi sui ragazzi, anche a distanza. Il classe 2003 è un tifoso bianconero sin da piccolo e il suo idolo è il connazionale Montero. Uno dei fratelli di Facundo, il più grande, ha pubblicato sul suo Instagram una foto con il classe 2003 da piccolo con addosso la maglia della Juventus e un'altra con lui dopo la foto della firma. Il club lo ha sempre affascinato, un motivo in più per fare bene con la Sampdoria e riprendersi subito la maglia.