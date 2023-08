Berardi, botta e risposta Sassuolo-Juve: Carnevali chiude, Giuntoli dribbla

Fine della telenovela? Si direbbe di no. Anche perché il dt bianconero Giuntoli non mollerà la presa su quello che potrebbe diventare il fiore all’occhiello del mercato estivo bianconero. Anche se in tv non si sbilancia, quando è chiamato a commentare le frasi di Carnevali: «Non commentiamo l’operato degli altri club. Siamo sempre attenti se si dovesse presentare qualche possibilità importante in entrata, ma dobbiamo anche stare attenti ai conti». Intanto Berardi, alle 18.05, a pochi minuti dall’inizio del match tra il Sassuolo e l’Atalanta, ha postato una foto dalla piscina, con la famiglia: più chiaro di così...