Iling sblocca il mercato Juve in entrata. Holm, come si supera l’Atalanta?

Non ci sarebbe granché da stupirsi se la Juventus , alla sera del primo di settembre, dovesse restare così come è: il mercato ha portato qualche correttivo, ma è stato principalmente incentrato sul contenimento dei costi, sulla riduzione del monte ingaggi e sulla sostenibilità indispensabile per un club che deve rimettere a posto i conti.

Però vale anche il discorso contrario: Giuntoli e Manna non si lasceranno sfuggire eventuali opportunità negli ultimi 9 giorni di trattative aperte. A una condizione, però: a una mossa in entrata deve necessariamente corrispondere almeno una mossa in uscita. Inoltre Massimiliano Allegri, di concerto con la società, ha più volte sottolineato come non serva una rosa extralarge per affrontare una sola competizione (più la Coppa Italia, ma da gennaio) e dunque sia più funzionale avere un organico asciutto. Meglio lasciare che i giovani vadano a fare esperienza. Ne sono già partiti diversi e qualche altro è pronto a salutare la Juventus per un anno: il Frosinone aspetta Kaio Jorge e insiste anche per Matias Soulé, entrambi in prestito. La Juventus potrebbe accontentare la neopromossa, nel frattempo Marko Pjaca, che è nel gruppo degli esuberi, è a un passo dai turchi del Karagumruk.

La soluzione

Detto che in vendita ci può finire chiunque (a parte i giovanissimi Huijsen e Yildiz che sono intoccabili), perché la Juventus valuterebbe qualsiasi offerta irrinunciabile, chi ha davvero la possibilità di sbloccare il mercato in entrata bianconero è Samuel Iling Junior: valore aggiunto qualora dovesse restare, pepita d’oro in caso di cessione. Con una ventina di milioni, magari qualcosa in meno, l’inglese classe 2003 può partire: le manifestazioni di interesse dall’Inghilterra, al momento, non hanno prodotto proposte ufficiali, tuttavia c’è ancora tempo.