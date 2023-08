Vlahovic-Lukaku, Juve al lavoro. E al Chelsea serve un bomber come DV9

TORINO - Lukaku? C’è. C’è ancora. E ci sarà nella testa della Juventus sino al primo settembre visto che il mercato chiuderà i battenti appena sarà scavallato questo mese con il gong previsto alle ore 20. Dunque la situazione Lukaku-Vlahovic, al netto del rigore trasformato a Udine dal serbo, dal suo gol di testa annullato per fuorigioco e dei due assist forniti a Chiesa (il primo ha mandato Federico in rete dopo nemmeno due minuti) resta alquanto fluida. E per comprenderne la ragione occorre spostare l’asse e la prospettiva del discorso spostandoci da quella del campo, quindi squisitamente tecnico a quello delle scrivanie, ovvero economico.

Al netto del fatto che in ogni caso, per il tipo di gioco che Allegri ha in mente per questa stagione, un centravanti come il belga, più abile nel tenere palla sulla trequarti per poi smistare oppure attaccare la profondità palla al piede durante il contropiede, si sposerebbe meglio rispetto alle caratteristiche di Dusan, che rende al meglio quando si trova in area di rigore dove risulta spesso letale se deve andare al tiro.

Vlahovic-Lukaku, problema di conti Ma come si diceva c’è un problema di conti che deve essere affrontato con lucidità e lungimiranza. E in questo senso l’ingaggio di Vlahovic a progredire geometricamente al punto da chiudere a 12,5 milioni netti a stagione ne è la cartina di tornasole inequivocabile. Dunque c’è anche questa ragione nelle motivazioni che stanno spingendo la dirigenza bianconera a prendere in esame qualsiasi opportunità che possa portare alla cessione del giocatore diventato un lusso con la nuova politica di contenimento dei costi. Come si sa, grazie al decreto crescita, l’ingaggio di Lukaku peserebbe meno, circa 16 milioni di euro comprese le tasse, e in più il conguaglio che la Juventus chiede per procedere allo scambio, 40 milioni, andrebbe e pareggiare i costi residui dell’ammortamento del cartellino dell’ex viola.

