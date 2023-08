Allegri chiama Morata! Juve, dipende da Kean: la cessione è difficile ma...

Ci sono telefonate che allungano la vita, come insegnava uno spot televisivo ormai impolverato. E altre che cambiano la rotta di una carriera, anche. Ecco: Alvaro Morata e Moise Kean, in questi giorni convulsi da tramonto sul calciomercato, tengono il volume della suoneria sempre al massimo. Il primo attende una chiamata dalla Juventus, dopo quella informale già ricevuta negli scorsi giorni dal suo mentore Max Allegri, per trasformare in realtà il desiderio di tornare (per la terza volta!) nella “sua” Torino.