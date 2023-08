Kean, il Fulham salta: “Non fa per noi”. L'obiettivo è un altro Serie A

TORINO - Il Fulham cerca un attaccante ma non è Moise Kean. Marco Silva, tecnico dei Cottagers, smentisce le voci di mercato relative al giocatore della Juventus. Non sarà dunque in Premier i l futuro del centravanti bianconero al quale è legato molto il mercato di Giuntoli in questo rush finale .

Il tecnico del Fulham ha spiegato con queste parole la rinuncia dell'interesse per Moise Kean: "Se prenderemo un attaccante, deve essere qualcuno che possa avere un impatto sulla nostra squadra. Ovviamente ci servono dei giocatori ma devono essere quelli giusti. Kean non è la soluzione giusta per noi, non è il tipo di giocatore che stiamo cercando. Non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre ma ci tengo a chiarire questa situazione".

Fulham, obiettivo Zapata dell'Atalanta

Secondo Sky Sports Uk lo sguardo del Fulham per il nuovo attaccante sarebbe sempre rivolto sulla Serie A con un altro obiettivo ben preciso da raggiungere: Duvan Zapata. Il club di Premier sarebbe intenzionato a fare i suoi passi per il centravanti dell'Atalanta, ma Gasperini non sembra intenzionato a cedere il colombiano dopo i problemi fisici di Touré. Sviluppi nelle prossime ore.