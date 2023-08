Bonucci, Morata, Holm: le situazioni del calciomercato Juventus

TORINO- La Juventus è entrata in modalità “ultima settimana di mercato”. L’accoppiata Giuntoli-Manna è sempre vigile in cerca di occasioni compatibili con i paletti finanziari imposti dal bilancio, ma – al contempo – sta accelerando per completare lo sfoltimento della rosa da consegnare nelle mani di Allegri. La stagione, senza le coppe europee, porterà in dote un massimo di 43 partite, così il tandem di mercato è al lavoro per piazzare in prestito i giovani che nelle intenzioni potevano essere sacrificati e che però non hanno ricevuto offerte all’altezza delle aspettative.