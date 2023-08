Chiesa, Fede solo nella Juve: Premier respinta e contratto da rinnovare

Chiamatela pure prova di Fede. La Juventus e Chiesa vogliono andare avanti insieme e hanno respinto finora tutte le tentazioni. Anche le più ricche e pericolose dal punto di vista economico. In particolare è stato proprio l’esterno offensivo a declinare in queste settimane le numerose avances ricevute dai club stranieri. Nella testa di Chicco , come è stato ribattezzato affettuosamente dai tifosi bianconeri, c’è sempre stata la Juve al primo posto . Con l’obiettivo di ripartire, dopo l’annus horribilis post infortunio, da un ambiente familiare. Mano nella mano con la Vecchia Signora.

Questo l’imperativo regnante nella testa del numero 7, che ha detto no a fine giugno una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. A cercarlo era stato l’Al Ahli, che aveva messo sul piatto per l’ex Fiorentina un faraonico triennale da 20 milioni a stagione. Niente da fare. Chiesa ha risposto “no grazie” al corteggiamento saudita, tanto da non approfondire neppure i contatti con la formazione di Gedda. D’altronde la sua scelta l’aveva già fatta all’inizio dell’estate, quando aveva optato per proseguire la sua avventura alla Juventus. Insieme per tornare ai massimi livelli. Possibilmente alzando di nuovo al cielo un trofeo. Il viatico migliore in vista dell’Europeo.