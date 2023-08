Bonucci-Juve, è finita: ha scelto Berlino e la Champions, va all'Union!

Leonardo Bonucci saluta la Juventus e va all' Union Berlino . E' arrivata la fumata bianca per il trasferimento, in Germania, del difensore, pronto a ripartire dalla Bundesliga dopo il 'divorzio' con il club bianconero. Bonucci non rientrava più nel progetto della Vecchia Signora e ha vissuto le ultime settimane fuori rosa a Torino.

Dopo le trattative con Genoa e Lazio, il centrale ha deciso di accettare l'offerta del club tedesco, che disputerà i gironi di Champions League dopo il quarto posto nell'ultima Bundesliga.

Bonucci si trasferisce all'Union Berlino

L'accordo tra Juve e Union Berlino prevede che il club di Bundesliga pagherà parte dell'ingaggio del calciatore, che è contento di poter continuare a giocare la Champions e provare una nuova esperienza all'estero dopo i tanti anni, ricchi di trionfi, in bianconero a Torino. Nell'ultima stagione alla Juventus, Bonucci ha collezionato 26 presenze totali, realizzando due gol. Si tratta del secondo e definitivo addio del difensore al club bianconero dopo 12 stagioni a Torino e conquistando otto scudetti, cinque volte la Supercoppa italiana e quattro volte la Coppa Italia. Nel primo pomeriggio l'romai ex capitano della Juve era all'aeroporto di Caselle pronto per partire per la Germania e, ai cronisti presenti, ha dichiarato: "Ci sarà modo per salutare i tifosi della Juve".