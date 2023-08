Juve über alles, ecco perché Bonucci ha scelto Berlino

Per capire le ragioni della scelta tedesca di Leonardo Bonucci , basta rileggere il post che pubblicò sul suo seguitissimo profilo Instagram, che conta 5,7 milioni di follower. La data è il 9 agosto scorso, l'immagine ritrae l'ex capitano mentre firma autografi allo Stadium , dove la Juve e la Next Gen giocano sotto gli occhi di ventimila tifosi. E del separato in casa.

Che scrive: "Qui ho imparato, combattuto e sognato. Più di quanto pensavo fosse possibile. La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa continua ad insegnarmi quanto l'amore e l'affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte. Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!". E forse non era stato un caso se il primo dei 4.371 commenti in calce, fosse stato il cuore di un altro Grande Ex, Miralem Pjanic.

La verità è che, al di là del brusco epilogo, scaturito dalla scelta societaria e non certamente dell'interessato, per il trentaseienne campione viterbese la Juve è sempre stata e sarà per sempre über alles, per dirla alla tedesca. La Juve è la squadra con la quale Bonucci ha instaurato un rapporto straordinario (502 partite, 35 gol, 12 stagioni, 9 scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane), reso ancora più esaltante dalle 121 presenze in Nazionale di cui è stato il capitano raccogliendo la fascia di Chiellini dopo il trionfo europeo. E come dimenticare che, in ordine alfabetico, la seconda B della BBC è quella di Bonucci, dopo Barzagli e prima dello stesso Chiellini. Bonucci con l'Unione Berlino giocherà in Champions League nell'anno in cui la Juve non ci sarà. Una coincidenza che suona beffarda, sebbene inimmaginabile sino a oggi, quando la scelta del difensore è caduta sul club berlinese, un pozzo di storia tedesca non solo sportiva, fra DDR e riunificazione, dopo due giornate co-capolista della Bundesliga con Bayern, Bayer, Wolfsburg e Friburgo. Il capitano è Rani Khedira, 29 anni, fratello di Sami, ex Real, alla Juve dall'estate 2015 al febbraio 2021, grande estimatore di Bonucci. Tutto si tiene.