Pogba e Kostic, la Juventus e il mercato dell'Arabia infinita

Nel mirino, a livello di offerte last minute, ci sono soprattutto due giocatori: Paul Pogba e Filip Kostic. Il primo ha un appeal diverso per il mondo dell’Arabia Saudita, e ha già fatto venire l’acquolina in bocca alla Saudi League che avrebbe in lui, musulmano popolare e convinto, un testimonial top per la promozione di questo calcio in espansione compulsiva. Qualora arrivasse l’offerta al centrocampista la Juventus non farebbe muro visto che sulle condizioni fisiche del francese restano una serie di punti interrogativi che non si sono ancora trasformati in esclamativi per la sola buona mezzora giocata contro il Bologna. Dunque non resta che attendere l’eventuale trillo sul cellulare di Giuntoli che ha un costo proiettato del Polpo di circa 45 milioni di euro di qui ai prossimi tre anni qualora entrassero in gioco i bonus che sono in ballo.

Ma il trillo potrebbe arrivare anche per un altro giocatore di Allegri, ovvero l’esterno serbo che si è visto sorpassare nella lista di gradimento sia da Cambiaso che da Iling per cui potrebbe accettare di buon grado, a 30 anni, una soluzione che gli consentirebbe comunque di andare a capitalizzare al massimo l’ultima parte della carriera. Ci sarà tempo dunque sino a giovedì prossimo, dopo, invece, il gong sarà tombale. Almeno per quanto concerne la sessione estiva.