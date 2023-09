Rabiot, c’è solo la Juve: “Ritorno al Psg? Non ci penso affatto”

PARIGI (FRANCIA) - In campo per 90' nel 2-0 della Francia contro l'Irlanda al Parco dei Principi, Adrien Rabiot in un'intervista al quotidiano L'Équipe ha risposto così alle voci di mercato che vorrebbero un suo ritorno al Psg: "No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà".