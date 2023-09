Thuram alla Juve? La possibile strategia di gennaio e le alternative di qualità

TORINO - Stefano Pioli, da ormai navigato comunicatore, l’ha definita «la favorita per lo scudetto, perché non giocare le Coppe ti dà qualche punto in più», ma la Juventus sa di avere sì a disposizione un organico attrezzato per il vertice, però pure di avere qualche migliorabile imperfezione dovuta anche alla necessità assoluta dover far quadrare i bilanci in estate dopo aver trattenuto i big. Andiamo ad analizzare, reparto per reparto.

La dirigenza è convinta di non avere necessità stringenti in difesa, in un pacchetto con sei interpreti (ora Alex Sandro è infortunato) che possono essere alternati e gestiti in assenza di costanti impegni infrasettimanali; sulle fasce è stato operato un restyling con i volti nuovi Weah (preso dal Lille per 10 milioni più 2 di bonus) e Cambiaso (rientrato dal prestito al Bologna), oltre alla promozione di McKennie e alla conferma di Kostic; davanti non è stata ancora riempita la casella lasciata libera dalla partenza del Fideo Di Maria, che aveva illuminato solo a sprazzi in una stagione controversa. E il centrocampo? Ecco quale potrebbe essere il fulcro del mercato di riparazione, quello di gennaio: al netto di Berardi ed elementi “alla Berardi” in attacco, se la Juventus dovesse davvero, come dice Pioli, essere in corsa per lo scudetto, allora il club potrebbe fare uno sforzo per un innesto in mezzo al campo.