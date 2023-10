Giuntoli in tribuna a Inter-Benfica: ecco chi è il giocatore che visionava

Tra i 65mila spettatori di Inter-Benfica, gara vinta 1-0 dai nerazzurri grazie alla rete di Thuram nella ripresa, c'era anche Cristiano Giuntoli. La presenza del direttore tecnico della Juventus non è affatto passata inosservata tanto che è stato inquadrato dalle telecamere nel prepartita in compagnia dell'uomo mercato del Bologna Giovanni Sartori e del procuratore di Barella, Alessandro Beltrami. L'ex Napoli era al Meazza per osservare da vicino Joao Neves, gioiellino classe 2004 cresciuto tra le fila delle Aquile portoghesi e diventato un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Roger Schmidt dopo l'addio di Enzo Fernandez, volato in Inghilterra per vestire la maglia del Chelsea.