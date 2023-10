Mercato Juve: "Sancho a gennaio possibile, lo United lo scarica"

Le strade del Manchester United e di Jadon Sancho potrebbero presto separarsi. L'esterno inglese, al momento, non si sta allenando con la prima squadra dei Red Devils: scelta del club a seguito di una polemica social da parte del calciatore nei confronti del tecnico Erik ten Hag . E così il classe 2000, nel mercato di gennaio, potrebbe cambiare casacca. Secondo la testata inglese iNews, due le possibili destinazioni: una in Germania, l'altra in Italia.

"Juventus e Dortmund su Sancho"

Secondo quanto riportato, sarebbero due i club pronti ad accogliere Sancho a braccia aperte per rilanciarlo. Da un lato il Borussia Dortmund, squadra in cui il calciatore ha militato dal 2017 al 2021, consacrandosi e venendo acquistato poi proprio dal Manchester United per circa 85 milioni di euro. L'altra squadra interessata all'esterno sarebbe invece la Juventus. Gialloneri e bianconeri sarebbero così disposti ad assicurarsi in prestito Sancho. Secondo quanto raccolto da iNews, l'attaccante non sarebbe stato reintegrato nella prima squadra dello United perché ten Hag non avrebbe ricevuto le scuse richieste, necessarie per riaccoglierlo nel gruppo. Scuse che, secondo la testata, dovrebbero avvenire di fronte al resto dei compagni, ma che il calciatore non riterrebbe di dover fare. Dunque Sancho continua ad allenarsi con i ragazzi dell'Academy: la sua strada sembra sempre pù lontanda da quella del Manchester United, a gennaio la separazione potrebbe davvero avverarsi.