Bernardeschi, il ritorno alla Juve e la verità sull’incontro Giuntoli-Bozzo

Quello di Federico Bernardeschi è il primo nome che salta in mente associando la Juventus e l’avvocato Beppe Bozzo , che curò il passaggio del mancino dalla Fiorentina alla Juventus e a maggio è tornato a esserne l’agente. Per giunta la voce di un possibile ritorno del classe ‘94 ora al Toronto è circolata, anche se la Juve ha smentito con fermezza. Bozzo però, dopo essere stato agente di giocatori importanti (tra gli altri anche Cassano , Perrotta , Quagliarella ) da qualche anno si dedica soprattutto al lavoro di intermediario. È in questa veste che l’incontro di circa due ore di ieri alla Continassa con Cristiano Giuntoli assume importanza.

Juve senza Pogba e Fagioli

Una chiacchierata tra amici, ma anche tra primattori sulla scena del mercato: scena su cui sta per cominciare una sessione invernale in cui la Juventus dovrà recitare da protagonista, per far fronte all’emergenza a centrocampo generata dai casi Pogba e Fagioli. Così la chiacchierata è stata anche una presa di informazioni su necessità, obiettivi, strategie. Come vi stiamo raccontando, la Juve sta puntando con decisione su Lazar Samardzic, ma l’operazione non è così avanzata da abbandonare le altre piste. Così, per quanto difficile da raggiungere, continua a restare sul radar Khephren Thuram del Nizza, né tramontano Habib Diarra dello Strasburgo, Manu Kone del Borussia Mönchengladbach, Vermeeren dell’Anversa e Hojbjerg del Tottenham. Obiettivi per centrare i quali Bozzo può essere d’aiuto, a gennaio o anche in estate.