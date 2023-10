Arthur, retroscena Barcellona: “Un giocatore si è opposto al ritorno”

Lo spogliatoio del Barcellona avrebbe impedito l'arrivo di due giocatori durante lo scorso mercato invernale: lo ha rivelato il podcast 'Barça reservat' di Catalunya Ràdio. Xavi voleva rinforzare la rosa con un centrocampista di buona tecnica e abile nell'ultimo passaggio oltre che con un terzino destro che potesse giocare come difensore centrale. Per il centrocampo avrebbe pensato a un calciatore che conoscesse la società e che stesse giocando poco, per cui avrebbe candidato Arthur .

Busquets e Dembélé, veti su Arthur e Pavard al Barcellona

Sergio Busquets, capitano del Barca, avrebbe però sconsigliato di ingaggiare il centrocampista brasiliano. Perché? Il capitano avrebbe puntualizzato che Arthur aveva condotto una vita disordinata durante la sua permanenza al Barcellona e che non sarebbe stato un buon esempio per i giovani. Altro veto sarebbe stato posto su Benjamin Pavard su suggerimento del connazionale Ousmane Dembélé che avrebbe evidenziato che Pavard è un giocatore conflittuale che crea problemi nello spogliatoio. Come noto, Arthur è poi rientrato alla Juve dal prestito al Liverpool ed è stato girato alla Fiorentina mentre Pavard è finito all'Inter mentre il Barcellona ha preso in prestito l'ex bianconero Cancelo.