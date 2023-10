Mercato Juve, ciao Maamma: chi è il baby talento accostato ai bianconeri

La Juventus continua a guardare verso il futuro e prosegue con le ricerche in Francia. Ciò che i bianconeri stanno cercando maggiormente, come dimostra l'interesse per Cherki del Lione, è aria fresca in zona trequarti di campo. L'ultimo nome sulla lista di Giuntoli sarebbe quello di Othmane Maamma, trequartista classe 2005 (come Yildiz) attualmente in forza al Montpellier B. Secondo le indiscrezioni riportate da L'Equipe, i bianconeri non sarebbero gli unici interessati al talento marocchino nato in Francia: su di lui ci sarebbe infatti anche il Friburgo.