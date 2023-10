Mercato Juve, Samardzic e le due svolte nella trattativa

Samardzic è più vicino alla Juventus? La trattativa è calda, perché per la Juventus sarebbe il giocatore ideale da inserire a gennaio in un momento difficile per il centrocampo, viste le situazioni di Fagioli e Pogba. Ma l'Udinese non naviga in ottime acque e negli ultimi giorni la dirigenza fa riflessioni sulla lotta per la salvezza, che rischia di essere più dura senza il serbo. La soluzione a tutti i problemi potrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica da parte della Juventus. Un giocatore che, in prestito o a titolo definitivo, potesse aiutare l'Udinese a uscire dai guai della classifica. Chi? Hans Nicolussi-Cavigllia, per esempio. Ma anche Iling Jr potrebbe essere molto gradito ai friulani.