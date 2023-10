Douglas Costa-Juve? Post social bianconero è virale e Flash risponde così

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", potrebbe essere questa la colonna sonora ideale per l'intrigo di mercato Douglas Costa-Juve. Il brasiliano, che ha già indossato la maglia bianconera dal 2017 al 2020 vincendo tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, in una recente intervista ha espresso il proprio desiderio di tornare alla Vecchia Signora. Il classe '90, che lascerà i Los Angeles Galaxy, ha detto: "Il mio sogno e desiderio è di tornare alla Juve per aiutare e lottare con gli altri giocatori per portare il club dove merita. E ovviamente lottare per ogni titolo. Contatti? Sì, Junior Mendoza, il mio agente, è in contatto con tutti i club che mostrano interesse, inclusa la Juve. Ovviamente ho vissuto lì i migliori momenti possibili, spero di essere con voi presto, per combattere per i nostri sogni. Credo che questa squadra, sotto il controllo di mister Allegri, possa combattere per tutto. Voglio essere uno dei suoi soldati per vincere tutto. Grazie per il vostro amore e spero di vedervi presto ragazzi. Insieme possiamo farlo. Fino alla fine, forza Juve". Un vero e proprio messaggio d'amore insomma.