Spertsyan, sorpresa Juve: Giuntoli continua a osservare il colpo mercato

Spertsyan nel mirino della Juve

Nato a Stavropol ma naturalizzato armeno, Spertsyan è un centrocampista offensivo cresciuto nelle giovanili del Krasnodar. Con la prima squadra ha totalizzato 93 presenze, mettendo a referto la bellezza di 29 reti e 21 assist. L'esordio con i grandi è avvenuto nel settembre del 2020: l'armeno vanta anche una presenza in Champions League nella sconfitta per 4-0 contro il Chelsea e oramai è anche una presenza fissa nella sua nazionale con cui vanta 4 reti in 21 gare. Tecnicamente ineccepibile, sta anche crescendo dal punto di vista fisico e atletico. La pausa riservata alle nazionali rappresenta un assist perfetto per gli osservatori Juve.