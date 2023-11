"Phillips, concorrenza Juve non solo dal Newcastle: c'è un club tedesco"

"Juve, che concorrenza per Phillips"

Fino ad ora Phillips ha giocato soltanto 216', spalmati in 8 apparizioni, e questo nonostante l'infortunio rimediato da Kevin De Bruyne ad inizio stagione. L'inglese vorrebbe giocare di più, e potrebbe dunque lasciare il City. Sulle sue tracce, però, non ci sarebbe soltanto la Juventus: come raccontato da Espn, oltre ai bianconeri sarebbe fatto avanti con convinzione anche il Newcastle. I Magpies, infatti, avrebbero l'intenzione di rafforzare la mediana dopo la squalifica di 10 mesi rimediata da Tonali, che dunque non potrà più giocare in questa stagione, e sarebbero pronti a prenderlo nel mercato di gennaio. Non solo Juve e Newcastle però: come riportato dal portale, anche il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce del centrocampista. Dal suo canto il calciatore, racconta Espn, vorrebbe giocare con maggiore continuità per assicurarsi un posto in Nazionale ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania. Per la Juventus si prospetta una battaglia tutt'altro che semplice: Bayern Monaco e Newcastle sono pronti a lottare per arrivare a Phillips.