Yildiz, il mercato Juve si scalda. Ecco qual è la valutazione di Giuntoli

Yildiz, la valutazione d Giuntoli

Sì, ma quanto devono offrire alla Juventus? Secondo Transfermarkt Yildiz vale un milione. E per Giuntoli proprio non ci siamo, perché il ragazzo, che ha già esordito in Serie A e gioca nella sua nazionale, non può valere così poco. Per non sbagliarsi, infatti, Giuntoli lo ha blindato con un contratto fino al 30 giugno 2027, adeguando il suo stipendio da giocatore Primavera a professionista (si aggira intorno al mezzo milione a stagione), se qualcuno vuole Yildiz, la Juventus non accetta offerte inferiori ai 30 milioni di euro, che rappresenta la base di un'eventuale trattativa.