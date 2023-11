Mercato Juve, per Bernardeschi ritorno in vista? Come stanno le cose

Ma Bernardeschi torna davvero alla Juve ? Se ne sta parlando molto e lui stesso ha espresso la speranza di tornare alla Juventus , sia in una diretta proprio su questo canale sia ai tifosi che in queste settimane lo incontrano per Torino, dove è tornato nella pausa invernale del campionato americano. Già, perché Bernardeschi in questo momento è un tesserato del Toronto FC , squadra canadese che milita nel campionato americano della MLS .

Juve-Bernardeschi, la situazione

Come potrebbe tornare in bianconero? Con la formula de prestito fino a fine stagione: in quel modo il Toronto lo perderebbe per i primi mesi della stagione (che negli Stati Uniti inizia a marzo), ma potrebbe trovare in qualche modo un accordo con la Juventus. Sì, ma la Juventus? Al momento sta cercando un centrocampista per tappare il buco lasciato dalle squalifiche di Pogba e Fagioli e, per il momento, non ha contattato Berna, ma Allegri continua ad averne una grandissima stima e non gli dispiacerebbe raccoglierlo, magari riprovando il progetto tattico che aveva in mente un tempo, quello di schierarlo mezzala offensiva. Idea che non dispiace affatto a Bernardeschi che è rimasto legatissimo alla Juventus e all'ambiente e sarebbe pronto a rispondere immediatamente alla chiamata del club.