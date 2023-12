Mercato Juve, perché Soulé resta al Frosinone. C'entra anche Allegri...

Soulé resta al Frosinone . La decisione è stata presa e salvo cataclismi non cambierà. Niente rientro alla Juventus nella finestra di mercato di gennaio per il talentuoso argentino che tutti paragonano a Dybala. Ma perché è stata presa questa decisione? Per due ragioni. La prima è che proprio la bella stagione di Soulé suggerisce di non rompere un giocattolo che funziona. Il ragazzo si è ambientato bene. Il tecnico Di Francesco gli ha dato spazio, fiducia e ottime indicazioni. I tifosi lo amano. Insomma, il processo di crescita sta proseguendo e sarebbe un rischio interromperlo. A Torino, infatti, Soulé giocherebbe di meno e forse neanche nella stessa posizione che occupa al Frosinone.

Soulé resta a Frosinone: la seconda ragione

E qui veniamo alla seconda ragione: nel 4-3-3 di Di Francesco, Soulé ha trovato le sue mattonelle ideali come esterno d'attacco a sinistra. Nella Juventus, un po' come succede a Chiesa, si ritroverebbe a giocare sotto la prima punta, quindi in un ruolo meno congeniale. Ecco perché i dirigenti della Juventus, d'accordo con quelli del Frosinone (fra le due società c'è un eccellente rapporto), hanno deciso di lasciare Soulé a Frosinone fino alla fine della stagione, per riportarlo a Torino in estate, pronto per un altro salto di qualità. Forse quello definitivo.

