"Iling-Junior piace a tre club di Premier. Per Sancho niente Juve"

"Il Tottenham è da tempo sulle tracce del fuoriclasse inglese della Juventus Samuel Iling-Junior, ma rischia di essere beffato". Dall'Inghilterra arrivano nuovi rumors di mercato. Il The Sun dedica ampio spazio al possibile futuro in Premier League dell'esterno nel giro dell'Under 21 inglese, che nel 2020 è approdato in bianconero dal settore giovanile del Chelsea.