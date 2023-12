Yildiz e Huijsen, si alza la febbre mercato: la Juve ha due piani diversi

Il venerdì a festeggiare la vittoria sul Napoli con i compagni della prima squadra, dopo averli guardati dalla panchina battere i campioni d’Italia, il sabato sul campo ad aiutare gli altri compagni, quelli della Next Gen. È stato il fine settimana di Kenan Yildiz e Dean Huijsen . Più piacevole per il primo , ieri a segno sul rigore che al 94’ pareva aver dato la vittoria alla seconda squadra, che per il secondo, autore invece del fallo sempre da rigore che subito dopo ha permesso al Pineto di pareggiare.

Yildiz-Huijsen, i numeri con la Juve

Al netto degli episodi a 18 anni è sicuramente un fine settimana importante, ma lo scarso impiego in prima squadra (scarso in senso assoluto, in rapporto all’età le 5 presenze di Yildiz e anche l’unica di Huijsen non hanno troppi precedenti in bianconero) apre a riflessioni legate al mercato di gennaio che ormai incombe. Nel caso di Yildiz incombono anche alcuni grandi club, che d’altra parte lo seguono da quando si avvicinava alla scadenza con il Bayern Monaco e la società bianconera aveva anticipato tutti. Il blitz della Juve nell’estate 2022, però, non ha certo fatto cancellare il nome di Yildiz dai taccuini di scout e ds europei. Le prime presenze in bianconero e, con tanto di gol, nella Turchia hanno riacceso quell’interesse, soprattutto in Premier League, dove Arsenal e Liverpool valutano un affondo.