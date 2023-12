Pedri, Ferran Torres e ora Yildiz: adesso la Leaderbrock arriva in Italia

Kenan Yildiz è il portabandiera del progetto, il simbolo di un lavoro che è soltanto appena cominciato. L'agenzia Leaderbrock, dopo aver fatto grandi cose in Spagna e in Germania, adesso vuole approdare in Italia. E non lo vuole fare da comparsa. Il gruppo guidato da Héctor Peris Ros ha un modo di lavorare molto preciso, che negli anni ha portato risultati eccezionali. In sostanza, si lavora esclusivamente su talenti che possano diventare dei top a livello mondiale. Lì scoprono da giovanissimi, lavorano sulle loro qualità, cercano di colmare le lacune caratteriali e poi gli agenti cercano di dare loro ali abbastanza forti per resistere alle prove di volo. Come successo con Yildiz. Va via dal Bayern Monaco, sposa la causa Juventus, ma la Leaderbrock ha già un progetto chiaro prima ancora della firma. Una visione che Héctor Peris ha raccontato ai microfoni di Tuttosport: «Sapevamo che Kenan avesse qualcosa di speciale: una mentalità da fuoriclasse, una qualità tecnica fuori dal comune, ma soprattutto una leadership naturale molto rara per la sua età: per questo abbiamo cercato di costruirgli un percorso da numero 10 con una mentalità vincente. Noi gli abbiamo indicato soltanto la direzione, ma lui aveva già perfettamente capito che sarebbe potuto diventare un giocatore differente».