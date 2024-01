Mercato Juve: Hojbjerg, c'è la chiave per sbloccare. E spunta un nome per l'attacco

La Juventus si affaccia alla prima sessione di mercato d.C. – non già dopo Cristo, bensì dopo Crescita, inteso come il decreto – senza ansie. Certo: cammin facendo, in un girone d’andata persino esaltante, il centrocampo bianconero ha perso per strada prima Pogba e poi Fagioli. Ma non per questo il tandem Giuntoli-Manna si presenta ai nastri di partenza della finestra con l’acqua alla gola. Anzi. Il vero timore di Allegri, ben prima di individuare l’innesto ideale per alzare la qualità in mezzo al campo, è quello di non andare a intaccare equilibri ed armonie di spogliatoio, finalmente ritrovate dopo un paio di stagioni con alti e bassi. Riflessioni in corso, insomma, con il club in ogni caso pronto a sfruttare occasioni e opportunità, valori “morali” permettendo.