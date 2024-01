Juve, gli inverni caldi del mercato: Vlahovic, Barzagli, Conte, Davids…

Complicato, difficile e sinonimi vari sono gli aggettivi che i dirigenti associano più spesso, giustamente, al mercato invernale. Che però, a volte, offre la possibilità di piazzare colpi in grado di far svoltare la stagione. E magari pure spendendo poco: proprio il colpo che farebbe al caso di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, che intanto hanno pensato al futuro con Vasilije Adzic, diciassettenne astro nascente del calcio montenegrino che però a Torino arriverà in estate. In attesa della loro prossima mossa, ripercorriamo i migliori colpi invernali della Juventus.