Vlahovic, le voci sull'Arsenal e i possibili scenari: chi c'è in cima alla lista Juve

TORINO - Sempre Dusan Vlahovic, al centro delle attenzioni: che si tratti di campo, di gossip o di mercato, poco cambia. Sempre DV9 ad accendere le discussioni, suo malgrado: perché in fin dei conti alla Juventus e a Torino sta bene, è tra i calciatori più pagati della Serie A (testa a testa con Osimhen fresco di rinnovo) e il rapporto con il gruppo e con Allegri è ottimo. Ma tutto ciò non può impedire alle voci incontrollate di riaccendere l’argomento mercato in uscita: a ogni finestra aperta di trattative, il nome di Vlahovic viene fuori, prepotentemente. Nella scorsa estate c’era stata la lunga telenovela a coinvolgere pure Romelu Lukaku e il Chelsea: ciclicamente, la Premier torna di moda per l’attaccante serbo. E che piaccia oltre Manica è un dato di fatto, non una notizia.