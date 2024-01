Retroscena Huijsen, la duplice mossa: come la Roma lo ha strappato al Frosinone

Chiamatelo pure effetto Mou. Quando scende in campo lo Special One sul mercato, i giocatori finiscono (quasi) sempre alla sua corte. È successo più volte che le sue chiamate siano risultate decisive per indirizzare una trattativa: vedi Dybala e Lukaku, tanto per citare i casi più celebri. E lo stesso film si è ripetuto in questi giorni col talento olandese Dean Huijsen, rimasto letteralmente stregato dalla chiacchierata con Josè Mourinho. Uno che, evidentemente, sa come toccare i punti giusti per sedurre i suoi calciatori.