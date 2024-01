Kean, presente e futuro: tra Europeo e prestito, qual è il piano della Juve

È una curiosa dicotomia, quella che riguarda il futuro di Moise Kean in chiave mercato. Sì, perché mentre la Juventus da una parte ragiona sul rinnovo di contratto che scadrà nel giugno del 2025, dall’altra ragiona su prestito a fine mercato in modo da consentirgli di giocare con maggiore continuità.

Juve, fase di valutazioni

E, contestualmente, di risparmiare una parte dell’ingaggio che si aggira sui 3 milioni netti. Una dinamica, quella relativa a Kean, accelerata innegabilmente dalla conferma di Yildiz che nelle ultime tre gare ha segnato due gol e ha propiziato un’autorete. Insomma, là davanti la coperta sembra addirittura fin troppo lunga per una squadra che ha solo due impegni - campionato e Coppa Italia - con oramai 5 attaccanti a disposizione. Attenzione, però, perché siamo nella fase delle valutazioni e su Kean ci sono solo prese di informazioni da parte di altre squadre. Del resto, l’attaccante è fermo per il problema alla tibia che lo ha indotto a fermarsi a metà dicembre per effettuare una terapia conservativa che eviti interventi chirurgici.