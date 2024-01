"Djaló, colpo Juve: doppia difesa alla Cannavaro con più fisico di Tomori"

Federico Giunti, nel 2019 ha allenato Tiago Djaló nella Primavera del Milan: come descriverebbe, innanzitutto, il difensore portoghese?

«Come un giocatore moderno, grazie alla scuola portoghese in cui è cresciuto: ha qualità fisiche molto evidenti, ma questo non gli impedisce di giocare il pallone da dietro con disinvoltura. La struttura lo aiuta nel contatto con l’avversario e nel gioco aereo, senza però inficiarne la rapidità: riesce ad essere sempre aggressivo e votato all’anticipo, perché nel caso è poi in grado di coprire in fretta il campo che si lascia alle spalle».



Quanta differenza c’è tra il giocatore che aveva conosciuto lei e quello che ha visto in campo con il Lille fino alla scorsa primavera?

«Molta, perché è cresciuto in maniera esponenziale. Rientrare nell’operazione Leao, a posteriori, si è rivelata la sua fortuna: in Francia ha iniziato subito a giocare in prima squadra ed è maturato molto rapidamente. Quattro anni fa, sinceramente, non avrei detto che in un lasso di tempo così breve sarebbe potuto approdare in una big italiana. Ma il contatto con i “grandi” velocizza il processo: la stessa Juventus lo sta dimostrando molto bene con il progetto della Next Gen».